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Страхование Финансы

Россияне любят лечиться в июле: ВСК проанализировал пик посещений врачей летом

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Летом самыми востребованными медицинскими специалистами являются терапевты — именно к ним россияне обращаются для первичного приема, составления предварительного анамнеза и получения направления к узкопрофильным специалистам.

В целом в Москве и Санкт-Петербурге фиксируется равномерный спрос на все виды медицинской помощи в течение трех месяцев, за исключением консультаций психиатров и психотерапевтов в столице — 71% летних приемов фиксируется в июле. В регионах пик обращений также приходится на июль, но резко увеличивается спрос на терапевтов (больше 50% от общего числа приемов летом), лор-врачей (64%) и гастроэнтерологов (56%)

В Москве и Санкт-Петербург на долю терапевтов приходится чуть более 20% обращений пациентов по ДМС летом, в регионах этот показатель составляет 47%.

Помимо терапевтов в столице в июне–августе самыми востребованными врачами являются акушеры-гинекологи — на их долю приходится почти 10% обращений. На втором месте — травматологи-ортопеды (9,2%), замыкают топ — неврологи (9,1%). Реже всего летом москвичи обращаются за консультациями к диетологам (меньше 0,5%).

В Санкт-Петербурге летом жители чаще всего обращаются за медпомощью к травматологам-ортопедам (13%), неврологам (12%) и акушерам-гинекологам (9%), лор-специалистам (6%). Помимо диетологов, самими невостребованными врачами северной столицы летом являются также стоматологи, педиатры, психиатры и пульманологи (меньше 0,5%).

"В российских регионах на долю обращений к профильным врачам приходится всего 53% консультаций по ДМС. Для сравнения, в Москве этот показатель составляет 79%, в Санкт-Петербурге — 76%. В скором времени ситуация может измениться — объем рынка ДМС за первый квартал этого года составил более 52 млрд рублей, что говорит о росте спроса на платные медуслуги. Сегмент коммерческой медицины в целом последние годы также демонстрирует рост, крупнейшие игроки рынка планируют развивать филиальные сети в регионах. В планах ВСК — совершенствование дистанционных сервисов компании, которые позволят сделать консультации профильных врачей вне системы обязательного медицинского страхования более доступными, в том числе и для жителей регионов", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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