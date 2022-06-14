Россияне любят лечиться в июле: ВСК проанализировал пик посещений врачей летом

Летом самыми востребованными медицинскими специалистами являются терапевты — именно к ним россияне обращаются для первичного приема, составления предварительного анамнеза и получения направления к узкопрофильным специалистам.
В целом в Москве и Санкт-Петербурге фиксируется равномерный спрос на все виды медицинской помощи в течение трех месяцев, за исключением консультаций психиатров и психотерапевтов в столице — 71% летних приемов фиксируется в июле. В регионах пик обращений также приходится на июль, но резко увеличивается спрос на терапевтов (больше 50% от общего числа приемов летом), лор-врачей (64%) и гастроэнтерологов (56%)
В Москве и Санкт-Петербург на долю терапевтов приходится чуть более 20% обращений пациентов по ДМС летом, в регионах этот показатель составляет 47%.
Помимо терапевтов в столице в июне–августе самыми востребованными врачами являются акушеры-гинекологи — на их долю приходится почти 10% обращений. На втором месте — травматологи-ортопеды (9,2%), замыкают топ — неврологи (9,1%). Реже всего летом москвичи обращаются за консультациями к диетологам (меньше 0,5%).
В Санкт-Петербурге летом жители чаще всего обращаются за медпомощью к травматологам-ортопедам (13%), неврологам (12%) и акушерам-гинекологам (9%), лор-специалистам (6%). Помимо диетологов, самими невостребованными врачами северной столицы летом являются также стоматологи, педиатры, психиатры и пульманологи (меньше 0,5%).
"В российских регионах на долю обращений к профильным врачам приходится всего 53% консультаций по ДМС. Для сравнения, в Москве этот показатель составляет 79%, в Санкт-Петербурге — 76%. В скором времени ситуация может измениться — объем рынка ДМС за первый квартал этого года составил более 52 млрд рублей, что говорит о росте спроса на платные медуслуги. Сегмент коммерческой медицины в целом последние годы также демонстрирует рост, крупнейшие игроки рынка планируют развивать филиальные сети в регионах. В планах ВСК — совершенствование дистанционных сервисов компании, которые позволят сделать консультации профильных врачей вне системы обязательного медицинского страхования более доступными, в том числе и для жителей регионов", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.