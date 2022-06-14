Два автомобиля сгорели в самарском автосервисе

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В понедельник, 13 июня, примерно в 19:30, начался пожар на пр. Кирова, 255 лит. 3 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном управлении МЧС России.