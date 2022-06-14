На пр. Кирова в Самаре сгорел УАЗ

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Во вторник, 14 июня, примерно в 14:40, напротив дома № 97 по пр. Кирова в Самаре в движении загорелся УАЗ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.