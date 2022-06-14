Дмитрий Богданов: "Количество проверок бизнеса в Самарской области снизилось на 85% после введения моратория"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил о значительном сокращении проверок бизнеса в регионе.

Напомним, до конца 2022 года в России действует мораторий на проверки предпринимательской деятельности. Контрольно-надзорные органы (КНО) могут приходить только с профилактическими целями, не имея права применять какие-либо меры наказания - лишь выносить предостережения.

По информации Минэкономразвития России, за четыре месяца 2022 г. общее число проверок сократилось в шесть раз относительно того же периода 2021 года. Как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней и в ней задействованы минимум три сотрудника. Если все это пересчитать в затраты малых и крупных компаний, то мораторий за год сэкономит бизнесу более 60 млрд рублей.

Предприятия Самарской области адаптируются к новым запросам рынка, восстанавливают логистические цепочки, продолжают свое уверенное развитие. Во многом это результат тех мер, которые были оперативно приняты и реализованы правительством РФ и правительством региона этой весной. В целом по стране план первоочередных действий насчитывает 252 меры, из которых по 185 приняты законы и вся необходимая нормативная база для запуска.

Сокращение административных барьеров для бизнеса - одна из ключевых задач в работе правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. В регионе ведется постоянная, системная работа по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест. В регионе более 130 тысяч субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства), в сфере МСП занято 618 тысяч человек, то есть каждый четвертый трудящийся житель.

Курс на профилактику нарушений позволил переориентировать контролеров - в Самарской области контрольные и надзорные органы уже провели более 80 профилактических мероприятий. Важно, что впервые мораторий введен не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, и не только по плановым, но и по внеплановым проверкам. С начала года в регионе отменено более 4,5 тысячи проверок.

Кроме того, с 1 января 2022 года в регионах страны внедрен механизм досудебного обжалования решений контрольных органов. Он позволяет предпринимателям подавать жалобы через портал "Госуслуги" в случае несогласия с решением о назначении проверки или предписанием об устранении выявленных нарушений. Новый механизм должен стать обязательным для всех видов контроля, поскольку к 2023 году без такой процедуры подконтрольным субъектам обратиться в суд будет нельзя.

На уровне региона также реализуются свои меры поддержки малого и среднего бизнеса. Так, в Информационно-консалтинговом агентстве Самарской области любой предприниматель может получить услугу "Неотложка для бизнеса". Она предполагает срочную правовую помощь в формате телефонной или персональной консультации, в том числе с выездом специалиста на предприятие в момент проведения незаконной проверки или надзорного мероприятия контрольными органами.

"Сегодня мы сосредоточили усилия на максимальном упрощении работы бизнеса. Для этого нашим министерством, областным правительством уже принят ряд мер, и мы продолжаем работу в этом направлении. На регулярных встречах с предпринимателями мы совместно обсуждаем необходимость тех или иных инструментов, которые потом оформляем в виде предложений в адрес Минэкономразвития России. Кроме того, в соответствии с постановлением правительства РФ №353 органами исполнительной власти, осуществляющими контроль, сокращаются сроки и упрощаются механизмы взаимодействия в сфере лицензирования, - рассказал Дмитрий Богданов. - Также мы постоянно информируем предпринимателей о новых инструментах поддержки, чтобы каждый из них мог рассчитывать на содействие и помощь в сохранении стабильной работы своего предприятия и дальнейшем развитии своего дела".

Узнать все о действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса можно на едином портале господдержки - mybiz63.ru.

Подать жалобу на проверку во время моратория можно:

- в системе досудебного обжалования по ссылке https://knd.ac.gov.ru/pre-trial/;

- в Минэкономразвития РФ на proverki.net@economy.gov.ru;

- на сайте Госуслуг в разделе "Жалоба на решение контрольных органов" по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/. Срок рассмотрения жалобы составляет 1 рабочий день.