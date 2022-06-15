В Самаре 27 человек тушили пожар в квартире на ул. Ново-Садовая

Во вторник, 14 июня, примерно в 18:34 произошел пожар в доме 159 на ул. Ново-Садовая в Самаре, сообщили в региональном управлении МЧС России.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 27 человек, которые, используя восемь единиц техники, ликвидировали пожар в 19:08.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что погибших и пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались семь человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.