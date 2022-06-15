Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии

Ровно год назад началась массовая эмиссия карты жителя Самарской области совместно с Банком ВТБ, а в октябре к проекту присоединился АО КБ "Солидарность". За это время было подано более 23 тысяч заявлений на выпуск карты от жителей региона.
Напомним, выпустить карту жителя Самарской области поручил губернатор Дмитрий Азаров в своем ежегодном Послании к жителям области и депутатам губернской думы 3 февраля 2020 года. Проект реализуется в рамках национального проекта "Цифровая экономика".
Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, использовать государственные электронные сервисы, перевести получение всех социальных выплат, пенсий и зарплаты, а также предъявлять ее как полис ОМС.
"Проект "Карта жителя Самарской области" оказался очень востребованным среди жителей нашего региона. Об этом говорят, прежде всего, цифры: за год подано более 23 тыс. заявлений, в проекте участвуют 47 партнеров, которые предлагают более 50 скидок. Пользуется популярностью карта жителя и в крупных городах Самарской области: количество заявок из Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Чапаевска, Жигулевска, Кинеля постоянно увеличивается. Более 30% всех владельцев карты жителя — это самарцы. Проект продолжает активно развиваться, уже в самое ближайшее время появятся новые полезные сервисы. Карта жителя Самарской области стала одним из самых заметных и значимых цифровых событий прошлого года. Мы постараемся, чтобы проект становился еще лучше, полезнее и необходимее каждому жителю нашего региона", — сообщил заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.
Заказать карту жителя Самарской области можно путем подачи онлайн-заявки на Портале карты жителя или в отделениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ Солидарность. Список отделений можно найти на Портале во вкладке "Информация о банках". Изготовление и обслуживание карты бесплатно. О возможности подачи заявлений на выпуск карт в отделениях Газпромбанка будет сообщено дополнительно на портале card.samregion.ru, в мобильном приложении "Карта жителя Самарской области", в группе VK @card.samregion и в телеграм-канале @цифра_63.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !