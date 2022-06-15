Чаще всего в ДТП в 2022 году попадают водители Toyota

Согласно данным Страхового Дома ВСК¹, больше всего заявлений о выплате страхового возмещения по России в первом квартале 2022 года поступило от владельцев Toyota, Kia и Hyundai.

За первые три месяца года дорожные происшествия с участием водителей Toyota были зафиксированы почти в 11% всех случаев. На втором и третьем местах антирейтинга ВСК — Kia и Hyundai — водители этих автомобилей попадали в ДТП чуть реже — в 10,1% и 9,7%.

ДТП с автовладельцами марки ВАЗ были зафиксированы в 9,65% всех случаев. За ними остановились водители таких авто, как Renault (8%), Volkswagen (6%) и Skoda (5,4%). Также в топ-10 вошли Mercedes-Benz (4,2%), BMW (3,42%) и Ford (3,4%).

Чаще всего случаи ДТП фиксировались в Москве (21%), Московской области (10,6%) и Санкт-Петербурге (6,7%). Реже всего — в Республике Ингушетия (менее 0,01%).

В 2021 году ВСК выплатила водителю Ferrari GTC4 LUSSO по каско ущерб в размере более 25 млн рублей. После столкновения с автомобилем Skoda и с отбойником спорткар был признан конструктивно погибшим.

¹ На основе портфеля Страхового Дома ВСК в субъектах РФ