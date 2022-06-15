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Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 млрд рублей Игорь Комаров поздравил самарцев с Днем России Андрей Кислов: "Мы твердо и последовательно отстаиваем свои национальные интересы" Марат Хуснуллин отметил Самарскую область в числе лидеров по активности голосования за объекты для благоустройства Строительство моста через Волгу обсудили на совещании у президента Владимира Путина

Федеральная власть Власть и политика

Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 млрд рублей

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Такое решение в среду, 15 июня, принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Интересы Самарской области на совещании в Москве отстаивал губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: Виктор Шабинский

Средства в размере 24 млрд руб. будут представлены концессионеру компанией "Дом.РФ" в рамках механизма инфраструктурных облигаций по ставке существенно ниже рыночной - 4,5% годовых.
Принятое решение стало возможным благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова по отстаиванию интересов региона на федеральном уровне.

Сегодня губернатор на заседании комиссии обосновал необходимость принятия решения по такому механизму поддержки и предоставлению ресурсов, которые позволят завершить строительство объекта в установленные сроки. Готовность моста и трассы на данный момент составляет 53%.

"Это один из наших ключевых проектов, по которому добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост, который уже готов более чем наполовину, был достроен и служил людям десятки лет, - отметил Дмитрий Азаров. - Являясь частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, проект позволит нам выстраивать новые логистические цепочки с другими странами. Это открывает новые возможности для создания у нас новых производств и рабочих мест для жителей".

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