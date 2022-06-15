Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 млрд рублей

Такое решение в среду, 15 июня, принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Интересы Самарской области на совещании в Москве отстаивал губернатор Дмитрий Азаров.
Средства в размере 24 млрд руб. будут представлены концессионеру компанией "Дом.РФ" в рамках механизма инфраструктурных облигаций по ставке существенно ниже рыночной - 4,5% годовых.
Принятое решение стало возможным благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова по отстаиванию интересов региона на федеральном уровне.
Сегодня губернатор на заседании комиссии обосновал необходимость принятия решения по такому механизму поддержки и предоставлению ресурсов, которые позволят завершить строительство объекта в установленные сроки. Готовность моста и трассы на данный момент составляет 53%.
"Это один из наших ключевых проектов, по которому добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост, который уже готов более чем наполовину, был достроен и служил людям десятки лет, - отметил Дмитрий Азаров. - Являясь частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, проект позволит нам выстраивать новые логистические цепочки с другими странами. Это открывает новые возможности для создания у нас новых производств и рабочих мест для жителей".
Последние комментарии
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.