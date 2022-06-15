В Самаре 24 человека тушили пожар на ул. Энтузиастов

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В среду, 15 июня, примерно в 14:21, загорелись постройки во дворе на ул. Энтузиастов, 109 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.