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Страхование Финансы

Автопарк "Аэропортов Севера" застрахован ВСК

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Якутский филиал Страхового Дома ВСК защитил автомобили Федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" полисами ОСАГО.

Страховая защита действует в течение года. Согласно договору, застрахованы оказались более 460 транспортных средств филиалов ФКП "Аэропорты Севера", расположенных на территории Республики Саха (Якутия) и Магаданской области, включая легковые, грузовые и пассажирские автомобили, а также спецтехнику.

"Работающий и безопасный автотранспорт — важнейший механизм жизнедеятельности аэропортов, тем более в такой крупной организации, как "Аэропорты Севера". ВСК помогает коллегам обеспечивать сохранность техники и подходит к вопросу со всей ответственностью. Уверен, что наши партнеры останутся довольны сотрудничеством", — отметил Валентин Сокрут, директор Якутского филиала Страхового Дома ВСК.

"Аэропорты Севера" — это динамично развивающееся предприятие, которое объединяет 31 аэропорт и 2 посадочные площадки в центральной, восточной и арктической зонах Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. 17 из них находятся за Полярным кругом. Организация работает над сохранением и развитием наземной инфраструктуры для авиационного обслуживания населения и отраслей экономики в регионах Крайнего Севера.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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