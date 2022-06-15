Автопарк "Аэропортов Севера" застрахован ВСК

Якутский филиал Страхового Дома ВСК защитил автомобили Федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" полисами ОСАГО.
Страховая защита действует в течение года. Согласно договору, застрахованы оказались более 460 транспортных средств филиалов ФКП "Аэропорты Севера", расположенных на территории Республики Саха (Якутия) и Магаданской области, включая легковые, грузовые и пассажирские автомобили, а также спецтехнику.
"Работающий и безопасный автотранспорт — важнейший механизм жизнедеятельности аэропортов, тем более в такой крупной организации, как "Аэропорты Севера". ВСК помогает коллегам обеспечивать сохранность техники и подходит к вопросу со всей ответственностью. Уверен, что наши партнеры останутся довольны сотрудничеством", — отметил Валентин Сокрут, директор Якутского филиала Страхового Дома ВСК.
"Аэропорты Севера" — это динамично развивающееся предприятие, которое объединяет 31 аэропорт и 2 посадочные площадки в центральной, восточной и арктической зонах Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. 17 из них находятся за Полярным кругом. Организация работает над сохранением и развитием наземной инфраструктуры для авиационного обслуживания населения и отраслей экономики в регионах Крайнего Севера.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.