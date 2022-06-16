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Преступления Происшествия

В Тольятти женщина ударила ножом сожителя после того, как он ее ударил

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 36-летняя женщина нанесла несколько ножевых ранений сожителю, мужчина госпитализирован.

Сотрудники полиции провели поквартирный обход, опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего. В ходе осмотра квартиры специалисты экспертно-криминалистической отдела обнаружили и изъяли нож со следами бурого цвета, похожими на кровь.

Ранее не судимая женщина, которая находилась в этой же квартире, доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемая рассказала, что она вместе со своим сожителем распивала спиртные напитки. Между ними возник конфликт, мужчина ее ударил, в ответ она ножом нанесла удар своему обидчику.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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