АвтоВАЗ начинает продажи Granta Classic 2022 модельного года

АвтоВАЗ объявляет о старте продаж нового автомобиля на российском рынке — Lada Granta Classic 2022 модельного года. Предложение на данную комплектацию на 103 200 руб. выгоднее стоимости Granta Classic предыдущего модельного года.

Цены на Granta Classic"22 стартуют с отметки 658 300 руб. (с учетом выгоды в размере 20 тыс. руб. по схеме Трейд-Ин или при использовании кредитной программы LADA FINANCE).

В комплектацию Granta Classic"22 входит электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.

Granta Classic"22 отличается списком элементов, которые ранее были характерны только для более высоких комплектаций — это окрашенные в цвет кузова молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал.

Помимо седана, в комплектации Classic"22 предлагаются лифтбек и универсал семейства LADA Granta. В качестве опции покупатели Granta могут заказать 15-люймовые легкосплавные колесные диски.

LADA Granta Classic"22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Это оптимальный вариант силового агрегата, подходящий для самых разных режимов эксплуатации, и при этом экономичный: расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.