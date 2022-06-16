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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ начинает продажи Granta Classic 2022 модельного года

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ объявляет о старте продаж нового автомобиля на российском рынке — Lada Granta Classic 2022 модельного года. Предложение на данную комплектацию на 103 200 руб. выгоднее стоимости Granta Classic предыдущего модельного года.

Цены на Granta Classic"22 стартуют с отметки 658 300 руб. (с учетом выгоды в размере 20 тыс. руб. по схеме Трейд-Ин или при использовании кредитной программы LADA FINANCE).

В комплектацию Granta Classic"22 входит электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.

Granta Classic"22 отличается списком элементов, которые ранее были характерны только для более высоких комплектаций — это окрашенные в цвет кузова молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал.
Помимо седана, в комплектации Classic"22 предлагаются лифтбек и универсал семейства LADA Granta. В качестве опции покупатели Granta могут заказать 15-люймовые легкосплавные колесные диски.

LADA Granta Classic"22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Это оптимальный вариант силового агрегата, подходящий для самых разных режимов эксплуатации, и при этом экономичный: расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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