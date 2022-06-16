АвтоВАЗ начинает продажи Granta Classic 2022 модельного года

АвтоВАЗ объявляет о старте продаж нового автомобиля на российском рынке — Lada Granta Classic 2022 модельного года. Предложение на данную комплектацию на 103 200 руб. выгоднее стоимости Granta Classic предыдущего модельного года.
Цены на Granta Classic"22 стартуют с отметки 658 300 руб. (с учетом выгоды в размере 20 тыс. руб. по схеме Трейд-Ин или при использовании кредитной программы LADA FINANCE).
В комплектацию Granta Classic"22 входит электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.
Granta Classic"22 отличается списком элементов, которые ранее были характерны только для более высоких комплектаций — это окрашенные в цвет кузова молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал.
Помимо седана, в комплектации Classic"22 предлагаются лифтбек и универсал семейства LADA Granta. В качестве опции покупатели Granta могут заказать 15-люймовые легкосплавные колесные диски.
LADA Granta Classic"22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Это оптимальный вариант силового агрегата, подходящий для самых разных режимов эксплуатации, и при этом экономичный: расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.