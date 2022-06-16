В Тольятти водитель сбил ребенка и скрылся

В среду, 15 июня, в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:57 20-летний водитель Honda Accord возле дома № 1 по Комсомольскому шоссе сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.
Несовершеннолетний пострадал, но госпитализация не потребовалась.
Автомобилист скрылся с места ДТП, полицейские разыскали его.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...