Ночью на Московском шоссе в Самаре горел торговый павильон

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В четверг, 16 июня, примерно в 0:07 начался пожар на Московском шоссе, 58б в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном управлении МЧС России.