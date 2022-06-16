На грузовой переправе в Самаре 18 июня запустят дополнительный рейс

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В субботу, 18 июня, на грузовой паромной переправе через Волгу будет осуществлен дополнительный рейс по маршруту "Октябрьский спуск — Рождествено", сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.