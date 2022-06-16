Эксперты ВСК назвали самые травмоопасные регионы для школьников

Страховой Дом ВСК выяснил в каком регионе России и в каком возрасте школьники чаще получают травмы в летний период. Анализ проводился в возрастной категории от 6 до 17 лет.
Согласно статистике урегулированных страховых случаев ВСК, чаще всего летом родители с детьми обращаются в медицинские учреждения с переломами конечностей и ушибами. Также к популярным повреждениям относятся порезы и ожоги. Получают их несовершеннолетние обычно на тренировках, во дворе, дома и в летних лагерях.
Наиболее подвержены травмам школьники из Ижевска. Их доля от общего количества составляет 18,8%. Также в пятерку по числу повреждений вошли подростки из Кирова (5,6%), Уфы (5,4%), Магнитогорска (4,4%) и Перми (4,3%).
Самый травмоопасный возраст — 11 лет. Именно на него приходится наибольшая доля среди всех страховых случаев — 13,7%. Чуть реже повреждения летом получают школьники 12 (12,8%), 13 (12%), 10 (11,2%) и 9 лет (10,6%).
Школьники в возрасте 16 и 17 лет реже сталкиваются с травмами. Их доли — 4,4% и 3,1%.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.