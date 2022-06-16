16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ снижает ставки по ипотеке Банк "Открытие" заменит иностранных роботов российскими Новикомбанк начал сотрудничать с Гарантийным фондом Хабаровского края Банк "Открытие": ключевая ставка снижена до 9,5% Банк "Открытие": ЕЦБ анонсировал рост ставок

Банки Финансы

ВТБ: спрос на розничные кредиты в мае вырос в 1,5 раза

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 12
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам мая россияне оформили в ВТБ розничные кредиты на 86 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат за апрель. По оценке банка, в июне тренд роста выдачи кредитов физлицам продолжится, однако общий уровень спроса на них пока остается ниже, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2022.

Всего за пять месяцев этого года ВТБ предоставил физлицам почти 600 млрд рублей, из которых 355 млрд пришлись на ипотеку, 209 млрд — кредиты наличными и 20 млрд — автокредиты. Общий портфель розничных кредитов ВТБ составляет 4,75 трлн рублей.

В мае ипотека заняла более половины продаж розничных кредитов — 48 млрд рублей, что почти на 40% выше апрельского результата. Продажи кредитов наличными выросли в 1,5 раза и превысили 33 млрд рублей, что на 55% больше, чем в апреле. В автокредитовании выдачи увеличились вдвое и составили порядка 4 млрд рублей. Большим спросом у населения пользуются кредитные карты, портфель которых с начала года вырос на 13%, до рекордных 150 млрд рублей.

"Ситуация на финансовом рынке в начале года и резкий рост ценовых параметров серьезно повлияли на объемы розничного кредитования. Мы фиксируем, что по итогам пяти месяцев уровень спроса на кредиты сопоставим с доковидными показателями 2019 года. Но важно понимать, что ключевой задачей первого полугодия была стабилизация на рынке привлечения и сохранение доверия населения к банковскому сектору. Благодаря своевременным и эффективным решениям ЦБ нам удалось справиться с ней, восстановив объем портфеля привлечения до уровня конца февраля, и сейчас он уже превышает 4,8 трлн рублей. Поэтапное снижение ключевой ставки с 20 до 9,5% позволит изменить потребительское поведение россиян, и во втором полугодии мы рассчитываем на реализацию отложенного спроса на кредиты и традиционный сезонный рост продаж", — отметил Анатолий Печатников.

Топ-менеджер ВТБ также отметил, что одновременно с увеличением объемов кредитования банк уделит внимание долговой нагрузке клиентов, чтобы не допустить излишней закредитованности в нынешних условиях. Дополнительной мерой поддержки заемщиков являются кредитные каникулы: как государственные, так и собственные предложения банков. В рамках своей программы ВТБ предоставил клиентам в этом году каникулы на 77,5 млрд рублей. На государственные каникулы спрос по-прежнему вдвое ниже, чем в первые волны пандемии. За 2022 год ВТБ оформил их на 13 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3