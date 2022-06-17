Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

12-я ракетка мира, тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина одержала волевую победу в матче второго круга на травяном турнире в Берлине, в котором ее соперницей была соотечественница Екатерина Александрова, занимающая 27-е место в рейтинге WTA.

Касаткина проиграла первый сет, но выиграла следующие две партии. Окончательный счет матча - 5:7, 6:1, 6:1 в пользу Дарьи. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.

Касаткина сделала три эйса, допустила шесть двойных ошибок и использовала девять брейк-пойнтов из 14 (64%). На счету Александровой - четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти (56%).

В четвертьфинале турнира в Берлине Дарья Касаткина сыграет либо с гречанкой Марией Саккари, либо с бывшей российской, а ныне австралийской теннисисткой Дарьей Савилл, пишет Чемпионат.com.