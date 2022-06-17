Туристический маршрут Самарской области вошел в первую пятерку нацтурмаршрутов, представленных на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме Ростуризм представил первые 5 направлений нового проекта по созданию в стране сети национальных туристических маршрутов. Среди них — туристический маршрут Самарской области "Жигулевские выходные". Это четырехдневное путешествие по Самарской области, идея которого строится вокруг знаменитого бренда — "Жигули". "Жигули" сегодня — это бренд, который ассоциируется и со знаменитым автомобильным заводом, и со старейшим пивоваренным заводом, и с Жигулевскими горами.

Эксперты туристической отрасли неоднократно отмечали растущий интерес к Самарскому региону. Так, по итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга. "Уже сегодня Самарская область стала более заметной на туристической карте России. Мы и в дальнейшем будем прилагать максимум усилий для того, чтобы самарский край становился более привлекательным для туристов", — отметил Дмитрий Азаров.

Новый проект Ростуризма — это сеть национальных туристических маршрутов, обустроенных по стандартам качества Ростуризма, комфортных и безопасных для туристов. К 2024 году такой маршрут появятся в каждом федеральном округе. На Петербургском международном экономическом форуме Ростуризм представил первые 5 маршрутов, полная информация о которых теперь доступна на Национальном туристическом портале России. В настоящее время в работе находится еще 24 маршрута.

Национальные туристические маршруты разрабатываются Ростуризмом совместно с регионами и бизнесом. Каждая точка маршрута продумывается на предмет ожиданий туриста, по утвержденным стандартам. Поэтому национальные туристические маршруты — это маршруты со знаком качества, в которых продумано все — логистика, отели, программа. В 2021 г. департаментом туризма министерства культуры Самарской области был разработан брендбук маршрута, снят рекламный видеоролик, а сам маршрут презентовали на международной выставке "Отдых" в Москве. Маршрут популяризировали не только через информирование на медиа фасадах в городах-миллионниках, публикации в СМИ, но и проведение "живых" пресс-туров для представителей туроператорских кампаний и федеральных медиа, что позволило брендовому маршруту Самарской области попасть в число национальных маршрутов России.

Каждый маршрут после запуска будет продолжать развиваться и обустраиваться. В этом году на все маршруты, находящиеся в разработке, выделено 1,2 млрд рублей, в следующем — уже 3,1 млрд рублей в рамках грантовой программы Ростуризма. Выбирая поездку по каждому маршруту, турист сможет воспользоваться либо услугами туроператора, либо поехать самостоятельно. Для этого на портале Russia.Travel можно будет найти всю необходимую информацию.

На презентации национальный туристических маршрутов руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала про первые пять таких маршрутов, которые уже доступны для всех желающих. Познакомится с ними на национальном портале Russia.Travel можно уже сейчас по ссылке.

По словам Зарины Догузовой: "Наш новый проект — это, прежде всего, туристические маршруты по самым красивым местам нашей страны, в которых объединены культурно-исторические, природные, этнографически, гастрономические и другие впечатления, с которыми важно познакомиться каждому россиянину. При этом такие маршруты должны быть продуманы логистически, безопасны, комфортны, и соответствовать запросам современного туриста".

Представленные национальные туристические маршруты на ПМЭФ:

1. Государева Дорога. Легендарный путь между Санкт-Петербургом и Москвой, дорога между двух столиц была первой в нашем современном понимании обустроенной дорогой (она была первой с твердым покрытие) и конечно, самой популярной, начиная с 18 века. Всего за неделю вы проезжаете 4 области Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую и открываете для себя достопримечательности, в которой история более трех столетий. На маршруте: дворянские усадьбы, императорские путевые дворцы, красота природы — Завидово, Валдай, старинные города — Тверь и Великий Новгород, уютные Торжок и Вышний Волочек.

2. Жигулевские выходные. Вариант яркого путешествие на длинные выходные. Всего 4 дня можно провести на Волге, в Самарской области, которая в последнее время привлекает все больше и больше туристов. Идея маршрута строится вокруг знаменитого бренда — "Жигули" — это и знаменитый автомобильный завод, и старейший пивоваренный завод и Жигулевские горы — необыкновенные по красоте горы, что необычно для равнинной России. Поэтому в программе и музей ретро-автомобилей, и дегустации жигулевского пива, и прогулки по Самаре с ее оригинальной архитектурой модерна и конечно, красота Волги, с речными прогулками. А кстати, именно в этой части Волги, в Самарской области, Репин написал своих знаменитых "Бурлаков".

3. Кузбасс — огонь в сердце. Этот маршрут ломает стереотипы о промышленных регионах нашей страны. Не только эстетика индустриальных пейзажей, возможность побывать на настоящем угольном разрезе, но и очень красивая природа и культура Горной Шории, с легендами, шаманами и очень вкусной сибирской кухней. А индустриальная история — это тоже очень интересный и современный туристический продукт, со своей эстетикой и очень креативным подходом. Организаторы маршрута и местный бизнес настолько творчески открывают для туриста главный бренд региона — что даже мороженое там можно попробовать с добавлением угля.

4. Сибирские каникулы. Ростуризм запускает туристический маршрут по местам, где любит отдыхать Президент. Это один из 5 уже прошедших экспертизу национальных маршрутов, он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы, и называется — Сибирские каникулы. Это, можно сказать, поездка в магические места — в географический центр Евразии, о котором мы очень мало знаем, но который прекрасен и с уверенностью может стать культовым туристическим направлением нашей страны. Продолжительность маршрута 8 дней, а его протяженность порядка 1200 километров. Это маршрут для тех, кто хочет отправится в настоящее путешествие, которое запомнится на всю жизнь. Вы побываете в непроходимой красноярской тайге и просторной тувинской степи, поднимитесь к пикам и озерам, сплавитесь на рафте по Енисею, порыбачите в таежной реке, увидите мраморные горы и реликтовые кедровые леса. Насыщенная культурно-познавательная программа познакомит вас с разнообразием культур местных народов, удивительно красивой природой края, а также погрузит в историю развития Сибири, начиная со времен скифов до наших дней. Вас ждут чабанские стоянки, горловое пение и буддийские артефакты.

5. Здесь начинается день. Это маршрут по самому отдаленному и, наверное, самому экзотическому острову Сахалин. Уникальный "фьюжен" азиатских традиций, со всеми тонкостями, оттенками, красотой природы, азиатской кухней и сложной историей, со своей драматургией, которую открывает в "острове Сахалин" Чехов. Идея маршрута — показать туристу такую красоту, которую не хочется сравнивать, которую сложно описать, ее просто нужно увидеть хотя бы раз. Это путешествие за красотой для поклонников активного, экзотического отдыха на природе, кто готов много ходить, ценит красоту дикой природы и то невероятное медитативное ощущение силы и энергии, которой она заряжает.

Ссылка на видеоролик о национальных туристических маршрутах.