Половина российских мужчин готовы уйти в декрет или заняться домашним хозяйством вместо супруги

Каждое третье воскресенье июня мир отмечает день отца и отцовства. Страховые компании "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах" провели специальный опрос* и выяснили, что хотя в воспитание детей активнее вовлечены мамы, каждый второй папа был бы готов полностью посвятить себя ребенку и позволить своей супруге строить карьеру.

По результатам опроса, представления заметной доли мужчин об отцовстве шире "патриархальных взглядов", когда мужчина работает, а женщина — хранительница очага: больше половины (54%) респондентов положительно ответили на вопрос "готовы ли вы уйти в декрет и до трех лет сидеть с ребенком, чтобы ваша супруга могла работать?". В частности, 37% "скорее готовы" к этому, а 17% — "определенно готовы". При этом только 12% отцов к декрету "точно не готовы".

Аналогичным образом распределились ответы мужчин на вопрос "представляете ли вы себя гипотетически домохозяином, воспитывающим ребенка и занимающимся бытом, а вашу супругу — главой семьи?" Около половины респондентов (47%) "скорее представляют" (30%) и "определенно представляют" (17%) это, в то время как 32% "скорее не представляют", а 17% "абсолютно не представляют". И 3% респондентов рассказали, что в их семье так и есть.

Половина опрошенных мужчин и женщин (по 52%) считают, что мужчина с маленьким ребенком на детской площадке — это сейчас в России привычная картина. В то же время женщины несколько чаще мужчин (32% против 28% соответственно) называют такую картину необычным явлением.

Результаты опроса показывают, что на деле женщины до сих пор вовлечены в воспитание детей активнее мужчин. Более чем в половине семей (56%) именно они собирают ребенка в школу или детский сад. Исключительно папы занимаются этим в 29% семей, и лишь в каждой седьмой семье (15%) оба родителя причастны к сборам в равной степени.

Образованием ребенка — помощью в подготовке уроков, поиском кружков, организацией образовательного досуга и т. д. — почти в половине семей (44%) занимается тоже мама. Папы вникают в образовательный процесс в 30% семей, а в 27% семей об этом заботятся оба родителя в равной степени.

В 59% семей мамы занимаются учетом расходов на ребенка (покупку еды, одежды, игрушек, прочих товаров и услуг, оплата кружков и т. д.). Папы ведут детский бюджет в 30% семей, и лишь каждая девятая пара (11%) ведет учет таких расходов совместно.

Любопытно распределились ответы респондентов на вопрос о том, как в семье организовано ведение быта в целом (уборка дома, стирка, глажка, походы за покупками, ведение счетов и т. д.). 40% опрошенных мужчин указали, что в их семье домашним бытом занимаются преимущественно женщины. 32% респондентов утверждают, что домашний труд лежит преимущественно на их плечах, а каждый четвертый (28%) респондент занимается этим наравне со своей супругой / девушкой.

В то же время 50% опрошенных женщин указали, что домашними делами занимаются преимущественно они, 29% — что ведение быта на ответственности их супругов / молодых людей. Лишь каждая пятая женщина (21%) утверждает, что домашний труд между ней и ее супругом / молодым человеком распределен поровну.

По мнению большинства респонденток, "идеального отца" наиболее точно описывают такие характеристики, как уважительное отношение к матери ребенка (31%), поступки, позволяющие отцу стать примером для подражания (29%), активное участие в жизни ребенка (28%), надежность (28%), доброта (23%), материальная обеспеченность (23%), желание защищать свою семью (20%).

* Информация о выборке: опрос проводился с 1 по 14 июня среди 1500 жителей всех федеральных округов. Из них 51% — женщины, а 49% — мужчины. Из общего числа участников опроса у 86% опрошенных есть дети (у 55% — один ребенок, у 28% — двое и у 3% — трое и более). Из общего числа респондентов каждая десятая женщина (10%) и лишь каждый двадцатый мужчина (5%) воспитывают ребенка / детей без супруга / молодого человека.