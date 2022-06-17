16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК застраховала автопарк "Приморского лесничества" Россияне любят лечиться в июле: ВСК проанализировал пик посещений врачей летом ВСК застраховала ответственность компании Сахатранснефтегаз ВСК внедрила Систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения В 2021 г. самарцы получили 5,3 млрд руб. выплат по страхованию жизни

Страхование Финансы

Имущество — в рост: россияне стали больше заботиться о собственном благосостоянии

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страхование имущества физических (ИФЛ) и юридических (ИЮЛ) лиц является одним из ключевых направлений работы Страхового Дома ВСК. Так, с 2012 по 2021 год сборы компании по ИФЛ выросли более чем в 6 раз — с 1,4 млрд до 9 млрд рублей.

Позитивная динамика наблюдается и в ИЮЛ — за 8 лет ВСК увеличила объем собранных премий до почти 4 млрд за 2021 год. А общий объем выплат с 2012 по 2021 год превысил 14,9 млрд рублей. На данный момент суммарная доля страхования имущества физлиц и компаний в портфеле ВСК составляет 15,3% — это второй по объему сборов вид страхования для компании после каско.

Рынок страхования имущества в России рос динамичными темпами — если в 2009 году сборы в ИФЛ составляли 22,4 млрд рублей, то уже за 2021 год этот показатель был равен 81,8 млрд рублей. И портфель ВСК в данном сегменте рос аналогично, как и в целом клиентская база компании.

За последние 10 лет — c 2011 по 2021 год число заключенных договоров ИФЛ в ВСК выросло в 120 раз, количество новых клиентов увеличилось в 34 раза, а действующих клиентов — в 67 раз.

"ВСК развивалась и росла вместе с рынком, мы наблюдали как "бум" страхования имущества в связи со стихийными бедствиями в 2010 году, так и небольшую стагнацию сегмента в 2020 году на фоне снижения доходов населения. Финансовые показатели страховщика всегда отражают не просто прибыль компании, но и степень доверия со стороны клиентов. Основной задачей любой страховой компании является финансовая поддержка страхователей, на первом месте всегда должны быть их интересы. Для примера, объем выплат нашим клиентам–физлицам составил по итогам года 644 млн рублей. Все это позволяет ВСК удерживать стабильно высокий уровень качества сервиса, наращивать долю данного вида страхования в портфеле ВСК. Так, если в 2012 году на ИФЛ приходилось 4,2% сборов компании, то по итогам 2021 года этот показатель вырос до 10,6%", — отмечает Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3