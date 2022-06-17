ВСК запускает новые совместные программы страхования авто с пробегом с автодилерами

В России продолжается падение продаж новых автомобилей — по итогам мая снижение продаж составило более 80%. Одной из основных причин стало резкое подорожание и дефицит новых авто, вызванные тем, что крупные зарубежные автоконцерны приостановили продажи в России. Вместе с автодилерами изменения переживают и провайдеры финансовых услуг для авторитейла — банки и страховые компании. Увеличение объема сборов по каско в 1 квартале 2022 года связано с ростом цен на авто и запчасти, а не с повышением спроса со стороны автолюбителей. В сложившейся ситуации игрокам рынка необходимо сфокусироваться на сегменте Trade-in, а также стимулировании продаж полисов каско для автомобилей с пробегом. В перспективе это позволит увеличить загрузку СТО, частично компенсировать потери дилерских центров от падения продаж — отметил Сергей Налбандян, вице-президент, руководитель департамента по работе с автодилерами Страхового Дома ВСК в ходе своего выступления на VII ежегодном форуме Used Cars Forum 2022.
За последнее десятилетие автомобильный сектор прошел серьезную трансформацию. В 2010–2015 годах вторичный авторынок только начинал развиваться. У автодилеров не было широкой экспертизы в части продаж авто с пробегом, для страховщиков данный сегмент не был привлекателен в связи с повышенной убыточностью. В целом уровень продаж каско через дилерский канал показывал слабую динамику.
Сегодня ситуация изменилась — автодилеры смогли улучшить внутренние бизнес-процессы, накопить внушительный опыт продаж авто с пробегом. Кроме того, увеличился уровень проникновения каско в данном сегменте. Страховой рынок адаптируется к этим изменениям — страховщики разрабатывают гибкие партнерские программы, наращивают продажи полисов автострахования через дилерский канал.
Так, ВСК разработал для автодилеров специальное пакетное предложение — линейку из 7 продуктов для страхования авто с пробегом. Подключение партнера к программе может занять не более 1 часа, а оформление страхового полиса для автомобилиста — всего 3 минуты.
"В нынешней ситуации очень важно наладить тесное взаимодействие между всеми игроками авторынка. Так, падение продаж авто отражается на спросе в сегменте моторного страхования, что в свою очередь в дальнейшем приводит к дефициту загрузки СТО дилерских центров. Мы должны работать в единой системе координат с дилерами, обмениваться опытом, улучшать партнёрские программы и клиентские продукты. Так, продукт Trade-in, разработанный специально для наших партнеров, позволил увеличить уровень проникновения каско для авто с пробегом в три раза уже на этапе пилотирования проекта" — отметил Сергей Налбандян, вице-президент, руководитель департамента по работе с автодилерами Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.