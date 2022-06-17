Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Берлине

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в четвертьфинальном матче турнира в Берлине, в котором ее соперницей была гречанка Мария Саккари, пишет championat.com.

Касаткина, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, проиграла Саккари (6) со счетом 0:6, 3:6.

На счету Касаткиной лишь один эйс и пять двойных ошибок. Российская спортсменка использовала два брейк-пойнта из четырех (50%). Что касается Саккари, то у нее три эйса и одна ошибка на подаче. Она реализовала семь брейк-пойнтов из 16 (44%).