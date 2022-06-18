В Самарской области ожидается сильны ветер и гроза

В эти выходные по информации Приволжского УГМС в Самарской области ожидаются сильные порывы ветра и гроза.

В субботу, 18 июня, днем в регионе малооблачно и без осадков. Термометры покажут 22…27 °C. Ночью температура воздуха опустится до 10…15 °C. Ветер в течение дня северо-западный со скоростью 5…10 м/с.

В воскресенье, 19 июня, будет немного прохладнее — днем 20…25 °C, вечером 10…15 °C. Синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Северо-западный ветер усилится до 15-18 м/с.