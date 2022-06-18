В Самарской области ожидается сильны ветер и гроза

В эти выходные по информации Приволжского УГМС в Самарской области ожидаются сильные порывы ветра и гроза.
В субботу, 18 июня, днем в регионе малооблачно и без осадков. Термометры покажут 22…27 °C. Ночью температура воздуха опустится до 10…15 °C. Ветер в течение дня северо-западный со скоростью 5…10 м/с.
В воскресенье, 19 июня, будет немного прохладнее — днем 20…25 °C, вечером 10…15 °C. Синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Северо-западный ветер усилится до 15-18 м/с.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !