Жителей Самарской области предупредили об ухудшении погодных условий

В Самарской области, по данным Приволжского УГМС, в понедельник, 20 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Объявлен желтый уровень опасности.

Днем 20 июня в Самарской области ожидается гроза, возможен град. Юго-западный ветер усилится, его порывы будут достигать 15-20 м в секунду.

Дожди пока не покидают территорию региона. Ранее синоптики предупредили об осадках 19 июня.