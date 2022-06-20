На трассе Тольятти — Димитровград загорелась иномарка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 19 июня, примерно в 8:08, на 12 км трассы Тольятти — Димитровград загорелся Fiat Doblo. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.