Жителя Самарской области задержали за нападение с ножом на сожительницу

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В Похвистневском районе Самарской области экипаж вневедомственной охраны задержал 65-летнего ранее судимого местного жителя, напавшего с ножом на женщину. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.