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Преступления Происшествия

Жителя Самарской области задержали за нападение с ножом на сожительницу

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневском районе Самарской области экипаж вневедомственной охраны задержал 65-летнего ранее судимого местного жителя, напавшего с ножом на женщину. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

В частном доме на ул. Красноармейской местная жительница получила ножевое ранение. Росгвардейцы приехали на место происшествия и выяснили, что на потерпевшую напал сожитель.

Мужчину задержали "по горячим следам".

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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