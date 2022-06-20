Жителя Самарской области задержали за нападение с ножом на сожительницу

В Похвистневском районе Самарской области экипаж вневедомственной охраны задержал 65-летнего ранее судимого местного жителя, напавшего с ножом на женщину. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
В частном доме на ул. Красноармейской местная жительница получила ножевое ранение. Росгвардейцы приехали на место происшествия и выяснили, что на потерпевшую напал сожитель.
Мужчину задержали "по горячим следам".
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне