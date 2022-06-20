Тольяттинка зарегистрировала у себя в квартире 18 иностранцев

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, 38-летняя безработная женщина в начале апреля 2022 г. зарегистрировала у себя в квартире 18 иностранцев, хотя не собиралась предоставлять им жилье.
Задержанная признала вину и сказала, что получила деньги за свои "услуги".
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне