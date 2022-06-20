Тольяттинка зарегистрировала у себя в квартире 18 иностранцев

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, 38-летняя безработная женщина в начале апреля 2022 г. зарегистрировала у себя в квартире 18 иностранцев, хотя не собиралась предоставлять им жилье.

Задержанная признала вину и сказала, что получила деньги за свои "услуги".