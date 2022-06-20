Губернатор Самарской области вручил Благодарность Президента РФ руководителю офиса "Росгосстраха"

В июне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на торжественной церемонии вручил руководителю офиса "Росгосстраха" Владимиру Васильеву Благодарность Президента России. Эта высокая награда объявлена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Владимира Васильева. "Для нас очень важен созидательный труд каждого, который обеспечивает развитие и процветание региона", — подчеркнул губернатор.
Владимир Николаевич Васильев работает в компании "Росгосстрах" 47 лет. За это время он прошёл путь от инспектора инспекции Госстраха до руководителя универсального офиса "Клявлинский". Под его руководством одно из лучших подразделений филиала стабильно обеспечивает выполнение плановых показателей по сборам.
"Во многом благодаря таким опытным, мудрым и чутким руководителям как Владимир Васильев наш филиал занимает лидирующие позиции в страховании жилья и домашнего имущества в Самарской области. Он и его сотрудники — родные люди для жителей Клявлинского района, всегда успокоят, поддержат, помогут во всем, от выбора нужной программы до быстрого получения выплаты при страховом случае. Владимир Николаевич для многих коллег наставник и проводник в профессии — его ученики успешно работают в финансовой сфере. Весь коллектив нашего филиала поздравляет Владимира Николаевича с высокой оценкой его профессиональных заслуг и желает успехов, крепкого здоровья и благополучия во всем", — говорит директор филиала "Росгосстраха" в Самарской области Александр Фролов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.