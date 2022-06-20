Губернатор Самарской области вручил Благодарность Президента РФ руководителю офиса "Росгосстраха"

В июне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на торжественной церемонии вручил руководителю офиса "Росгосстраха" Владимиру Васильеву Благодарность Президента России. Эта высокая награда объявлена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Владимира Васильева. "Для нас очень важен созидательный труд каждого, который обеспечивает развитие и процветание региона", — подчеркнул губернатор.

Владимир Николаевич Васильев работает в компании "Росгосстрах" 47 лет. За это время он прошёл путь от инспектора инспекции Госстраха до руководителя универсального офиса "Клявлинский". Под его руководством одно из лучших подразделений филиала стабильно обеспечивает выполнение плановых показателей по сборам.

"Во многом благодаря таким опытным, мудрым и чутким руководителям как Владимир Васильев наш филиал занимает лидирующие позиции в страховании жилья и домашнего имущества в Самарской области. Он и его сотрудники — родные люди для жителей Клявлинского района, всегда успокоят, поддержат, помогут во всем, от выбора нужной программы до быстрого получения выплаты при страховом случае. Владимир Николаевич для многих коллег наставник и проводник в профессии — его ученики успешно работают в финансовой сфере. Весь коллектив нашего филиала поздравляет Владимира Николаевича с высокой оценкой его профессиональных заслуг и желает успехов, крепкого здоровья и благополучия во всем", — говорит директор филиала "Росгосстраха" в Самарской области Александр Фролов.