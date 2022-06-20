Виктор Кудряшов поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником

В воскресенье, 19 июня, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Медработников Самарской области от имени главы региона Дмитрия Азарова поздравил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
"Сегодня медицина быстро развивается, внедряются новые технологии, меняется оборудование. Но по-настоящему залогом качественной медицинской помощи являются люди, медицинские работники, обладающие высочайшим профессионализмом, умением поставить правильный диагноз и выработать верную тактику лечения, терпением и способностью к состраданию. Я абсолютно уверен, что из 42 тысяч работников региональной системы здравоохранения абсолютное большинство пришли в отрасль по настоящему призванию. Именно это является залогом того, что самарское здравоохранение по праву считается одним из самых лучших в нашей огромной стране", — подчеркнул председатель областного правительства и пожелал медикам региона всегда держать знамя самарского здравоохранения так же высоко, как сейчас.
В день медицинского работника лучшим представителям медицинской отрасли были вручены награды. Так, Почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" награждены заведующий отделением — врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Сергей Ладанов и врач-невролог неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения № 24 Самарской городской клинической больницы № 1 имени Пирогова Татьяна Локштанова.
За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения пять медработников региона награждены нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".
На торжественном мероприятии в адрес медиков звучало еще немало слов благодарности. В свою очередь, представители отрасли отметили, что за последние несколько лет благодаря усилиям федеральной власти, лично президента страны Владимира Путина в здравоохранении произошли большие позитивные изменения.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.