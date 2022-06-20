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Виктор Кудряшов поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 19 июня, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Медработников Самарской области от имени главы региона Дмитрия Азарова поздравил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Сегодня медицина быстро развивается, внедряются новые технологии, меняется оборудование. Но по-настоящему залогом качественной медицинской помощи являются люди, медицинские работники, обладающие высочайшим профессионализмом, умением поставить правильный диагноз и выработать верную тактику лечения, терпением и способностью к состраданию. Я абсолютно уверен, что из 42 тысяч работников региональной системы здравоохранения абсолютное большинство пришли в отрасль по настоящему призванию. Именно это является залогом того, что самарское здравоохранение по праву считается одним из самых лучших в нашей огромной стране", — подчеркнул председатель областного правительства и пожелал медикам региона всегда держать знамя самарского здравоохранения так же высоко, как сейчас.

В день медицинского работника лучшим представителям медицинской отрасли были вручены награды. Так, Почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" награждены заведующий отделением — врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Сергей Ладанов и врач-невролог неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения № 24 Самарской городской клинической больницы № 1 имени Пирогова Татьяна Локштанова.

За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения пять медработников региона награждены нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".

На торжественном мероприятии в адрес медиков звучало еще немало слов благодарности. В свою очередь, представители отрасли отметили, что за последние несколько лет благодаря усилиям федеральной власти, лично президента страны Владимира Путина в здравоохранении произошли большие позитивные изменения.

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