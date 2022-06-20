Не выходя из дома: цифровые сервисы упрощают жизнь потребителям газа

Платить за газ стало еще проще — жителям региона доступно сразу несколько удобных способов, рассказал на пресс-конференции генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.

Главная газоснабжающая организация региона подвела итоги внедрения электронных сервисов в свою деятельность. Напомним, оплатить услуги компании "Газпром межрегионгаз Самара" можно несколькими способами: через личный кабинет на сайте samararegiongaz.ru, в мобильных приложениях "Мой газ" (мойгаз.смородина.онлайн) или "PayGas" (paygas.ru). Из 1,15 миллиона абонентов-физических лиц уже почти 400 тысяч пользователей оценили удобства этих продуктов.

"Буквально на днях мы запустили обновленный сайт, на котором в несколько кликов можно передать показания счетчика или оплатить счет, что очень удобно, — сообщил Михаил Смирнов. — Кроме того, воспользовавшись нашими сервисами, потребителю не придется переплачивать, поскольку оплата взимается без банковской комиссии, размер которой определяем не мы, а сами агенты. Это касается не только нашей компании, но и других ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, просим потребителей при проведении платежей учитывать правильность указания лицевого счета, периода оплаты. Также хочу напомнить, что показания прибора учета газа необходимо передавать до 17 числа текущего месяца".