Не выходя из дома: цифровые сервисы упрощают жизнь потребителям газа

Платить за газ стало еще проще — жителям региона доступно сразу несколько удобных способов, рассказал на пресс-конференции генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.
Главная газоснабжающая организация региона подвела итоги внедрения электронных сервисов в свою деятельность. Напомним, оплатить услуги компании "Газпром межрегионгаз Самара" можно несколькими способами: через личный кабинет на сайте samararegiongaz.ru, в мобильных приложениях "Мой газ" (мойгаз.смородина.онлайн) или "PayGas" (paygas.ru). Из 1,15 миллиона абонентов-физических лиц уже почти 400 тысяч пользователей оценили удобства этих продуктов.
"Буквально на днях мы запустили обновленный сайт, на котором в несколько кликов можно передать показания счетчика или оплатить счет, что очень удобно, — сообщил Михаил Смирнов. — Кроме того, воспользовавшись нашими сервисами, потребителю не придется переплачивать, поскольку оплата взимается без банковской комиссии, размер которой определяем не мы, а сами агенты. Это касается не только нашей компании, но и других ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, просим потребителей при проведении платежей учитывать правильность указания лицевого счета, периода оплаты. Также хочу напомнить, что показания прибора учета газа необходимо передавать до 17 числа текущего месяца".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается