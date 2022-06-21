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Баскетбол Спорт

БК "Самара" подписал защитника Никиту Леднева

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" подписал 17-летнего защитника Никиту Леднева, воспитанника самарской СШОР-13.

На сколько рассчитан контракт и другие подробности трансфера пресс-служба самарского баскетбольного клуба пока не раскрывает. 

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