БК "Самара" подписал защитника Никиту Леднева

БК "Самара" подписал 17-летнего защитника Никиту Леднева, воспитанника самарской СШОР-13.
На сколько рассчитан контракт и другие подробности трансфера пресс-служба самарского баскетбольного клуба пока не раскрывает.
БК "Самара" подписал 17-летнего защитника Никиту Леднева, воспитанника самарской СШОР-13.
На сколько рассчитан контракт и другие подробности трансфера пресс-служба самарского баскетбольного клуба пока не раскрывает.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.