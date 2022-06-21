Депутаты проконтролировали ход строительства школы в с. Лопатино

Областные парламентарии проконтролировали ход строительства общеобразовательной школы в с. Лопатино, реализуемого в рамках концессионного соглашения.

По заверению инвестора, сегодня техническая готовность объекта составляет 2%, но уже в будущем году на месте сегодняшнего котлована вырастет просторное, светлое здание современной планировки, оснащенное по последнему слову техники, и 1 сентября 2023 г. в ее стенах прозвенит школьный звонок для первых 1500 учеников. Будет облагорожена и прилегающая территория. Рядом со школой расположится стадион.

"Этот проект один из самых серьезных сегодня для нашего региона. Ожидается, что в образовательном центре "Южный город" на 1 сентября 2022 г. будет насчитываться около 6 тысяч школьников. Здесь уже построены и действуют две крупные школы, общей вместимостью 3 тысячи мест. В новом учебном году в "Южном городе" будет 820 первоклассников, а это количество первых классов от "А" до "Я". Поэтому очень важно, чтобы подрядчики успели вовремя. К 1 декабря текущего года нам обещают, что будет возведена коробка здания, проведены коммуникации, а уже весной начнутся отделочные работы, чтобы осенью можно было ввести школу в эксплуатацию", — отметила значимость нового объекта председатель комитета Думы по образованию и науке Светлана Ильина.

"То, что в активно развивающемся микрорайоне "Южный город" необходима новая школа, вопрос даже не стоит. Ее строительство находится под личным контролем губернатора. Ряд корректировок проекта уже сделано, в том числе связанных с вопросами импортозамещения. Как нам доложил застройщик, никаких рисков срывов строительства нет. У нас есть полная уверенность, что на следующий год 1 сентября школа распахнет свои двери для учеников. Инвестор смотрит не в завтрашний день и даже не в после завтрашний, а в после-после завтрашний день. Именно об этом всегда говорит наш губернатор, на это нас нацеливает наш лидер — президент России. И мы сегодня видим, как на данной территории такая синергия усилий государства и частного бизнеса начинает приносить свои первые плоды. А мы, депутаты Самарской Губернской Думы, проконтролируем, чтобы все работы были завершены в срок", — поделился впечатлениями вице-спикер областного парламента, руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.