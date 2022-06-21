16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре с 22 июня по 2 июля отключат горячую воду Депутаты проконтролировали ход строительства школы в с. Лопатино "Старики-невидимки": самарские общественники представили эффективные практики на ПЭМФ История на помойке: уникальный заводской музей оказался никому не нужен На машину самарчанки с ребенком упали брусья со стройки

Общество

Депутаты проконтролировали ход строительства школы в с. Лопатино

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Областные парламентарии проконтролировали ход строительства общеобразовательной школы в с. Лопатино, реализуемого в рамках концессионного соглашения.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

По заверению инвестора, сегодня техническая готовность объекта составляет 2%, но уже в будущем году на месте сегодняшнего котлована вырастет просторное, светлое здание современной планировки, оснащенное по последнему слову техники, и 1 сентября 2023 г. в ее стенах прозвенит школьный звонок для первых 1500 учеников. Будет облагорожена и прилегающая территория. Рядом со школой расположится стадион.

"Этот проект один из самых серьезных сегодня для нашего региона. Ожидается, что в образовательном центре "Южный город" на 1 сентября 2022 г. будет насчитываться около 6 тысяч школьников. Здесь уже построены и действуют две крупные школы, общей вместимостью 3 тысячи мест. В новом учебном году в "Южном городе" будет 820 первоклассников, а это количество первых классов от "А" до "Я". Поэтому очень важно, чтобы подрядчики успели вовремя. К 1 декабря текущего года нам обещают, что будет возведена коробка здания, проведены коммуникации, а уже весной начнутся отделочные работы, чтобы осенью можно было ввести школу в эксплуатацию", — отметила значимость нового объекта председатель комитета Думы по образованию и науке Светлана Ильина.

"То, что в активно развивающемся микрорайоне "Южный город" необходима новая школа, вопрос даже не стоит. Ее строительство находится под личным контролем губернатора. Ряд корректировок проекта уже сделано, в том числе связанных с вопросами импортозамещения. Как нам доложил застройщик, никаких рисков срывов строительства нет. У нас есть полная уверенность, что на следующий год 1 сентября школа распахнет свои двери для учеников. Инвестор смотрит не в завтрашний день и даже не в после завтрашний, а в после-после завтрашний день. Именно об этом всегда говорит наш губернатор, на это нас нацеливает наш лидер — президент России. И мы сегодня видим, как на данной территории такая синергия усилий государства и частного бизнеса начинает приносить свои первые плоды. А мы, депутаты Самарской Губернской Думы, проконтролируем, чтобы все работы были завершены в срок", — поделился впечатлениями вице-спикер областного парламента, руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Евгений Файвишевский 14 апреля 2022 00:59 Бумажные кассовые чеки: требовать или нет

проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки

Костин Михаил 07 апреля 2022 10:37 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Фото на сайте

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Детский сад №283 отметил День России

Детский сад №283 отметил День России

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3