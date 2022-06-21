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Страхование Финансы

Сборы ВСК за последние 10 лет выросли вдвое, а средняя выплата - почти втрое

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК вышел на рынок КАСКО в 1992 году. С того момента, несмотря на сложности, с которыми сталкивался сегмент моторного страхования на определенных этапах, ВСК удалось заметно нарастить сборы (с 9,3 млрд до 20 млрд рублей), выплаты (с 8,3 млрд до 12 млрд), а также занять ведущую позицию в сегменте автоКАСКО по версии рейтингового агентства "ЭкспертРА".

Страховой Дом ВСК является одним из лидеров страхового рынка в сегменте КАСКО - 4-е место по сборам среди крупнейших страховщиков.

Основным драйвером развития добровольного автострахования служит цифровизация - на данный момент 60% страховых случаев по КАСКО в ВСК регулируются онлайн. Причем в 2021 году компания начала применять искусственный интеллект в процедуре оформления страхового случая, таким образом, получить выплату за ДТП клиенты компании могут всего за несколько минут.

"Сейчас КАСКО занимает первое место в портфеле ВСК по объему сборов (27%). Автострахование всегда было лидирующим направлением страхового рынка в non-life-сегменте. При этом рынок за 30 лет прошел существенную трансформацию - от консолидации и ухода небольших игроков до применения digital-технологий и динамичного роста сборов. Залогом успеха ВСК служит диверсифицированный по каналам продаж и клиентам портфель. Страховой Дом ВСК работает на рынке уже 30 лет, и для нас важно не только демонстрировать стабильно высокие финансовые результаты, но и формировать доверие наших клиентов. Выплаты по КАСКО в ВСК за все годы росли пропорционально сборам, а средняя выплата увеличилась почти в три раза - т.е. росла быстрее инфляции", - отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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