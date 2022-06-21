Сборы ВСК за последние 10 лет выросли вдвое, а средняя выплата - почти втрое

Страховой Дом ВСК вышел на рынок КАСКО в 1992 году. С того момента, несмотря на сложности, с которыми сталкивался сегмент моторного страхования на определенных этапах, ВСК удалось заметно нарастить сборы (с 9,3 млрд до 20 млрд рублей), выплаты (с 8,3 млрд до 12 млрд), а также занять ведущую позицию в сегменте автоКАСКО по версии рейтингового агентства "ЭкспертРА".
Страховой Дом ВСК является одним из лидеров страхового рынка в сегменте КАСКО - 4-е место по сборам среди крупнейших страховщиков.
Основным драйвером развития добровольного автострахования служит цифровизация - на данный момент 60% страховых случаев по КАСКО в ВСК регулируются онлайн. Причем в 2021 году компания начала применять искусственный интеллект в процедуре оформления страхового случая, таким образом, получить выплату за ДТП клиенты компании могут всего за несколько минут.
"Сейчас КАСКО занимает первое место в портфеле ВСК по объему сборов (27%). Автострахование всегда было лидирующим направлением страхового рынка в non-life-сегменте. При этом рынок за 30 лет прошел существенную трансформацию - от консолидации и ухода небольших игроков до применения digital-технологий и динамичного роста сборов. Залогом успеха ВСК служит диверсифицированный по каналам продаж и клиентам портфель. Страховой Дом ВСК работает на рынке уже 30 лет, и для нас важно не только демонстрировать стабильно высокие финансовые результаты, но и формировать доверие наших клиентов. Выплаты по КАСКО в ВСК за все годы росли пропорционально сборам, а средняя выплата увеличилась почти в три раза - т.е. росла быстрее инфляции", - отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.