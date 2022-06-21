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Футбол Спорт

Хоккейный ЦСК ВВС сменит лигу

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС будет выступать в лиге рангом ниже и проведет сезон 2022/2023 в первенстве ВХЛ-Б, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на гендиректора команды Юрия Ковтуна.

"Команду планируют собрать в середине июля, сегодня планируется, что в команде будет не менее 15 местных воспитанников. Главным тренером будет Юрий Мордвинцев, его помощниками - Сергей Шиханов и Олег Кузнецов, тренером вратарей - Никита Скатов", - заявил Ковтун.

По его словам, финансовые проблемы мешают клубу заявиться в ВХЛ, как ранее. "В ближайшее время мы предоставим лиге гарантийное письмо и дорожную карту решения финансовых проблем и погасим долги. Все долги перед игроками и тренерами за 2021 год погашены", - сообщил функционер.

Напомним, в мае в том числе из-за финансовых проблем ЦСК ВВС с поста министра спорта Самарской области был уволен Сергей Кобылянский.

ВХЛ-Б является третьей по силе лигой в России после КХЛ и ВХЛ, где ЦСК ВВС выступал в прошедшем сезоне.

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