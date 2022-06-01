Уволен министр спорта Самарской области

Сергей Кобылянский уволен с поста министра спорта Самарской области. Эту информацию порталу Волга Ньюс подтвердили в департаменте информационной политики региона.

31 мая стал последним днем работы Кобылянского в правительстве Самарской области.

В адрес министра не раз звучали претензии по ряду направлений его деятельности в сфере физической культуры и спорта. В частности, губернатор Дмитрий Азаров неоднократно указывал на необходимость скорейшего решения и нормализации сложнейшей ситуации, в которой оказался хоккейный клуб ЦСК ВВС. По поручению главы региона министр лично курировал данный вопрос, но по сей день проблемы в клубе так и остаются нерешенными.

Врио министра назначена Лидия Рогожинская - заместитель министра спорта.

Напомним, Сергей Кобылянский был назначен на должность в марте 2021 года.