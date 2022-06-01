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Облправительство Власть и политика

Уволен министр спорта Самарской области

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сергей Кобылянский уволен с поста министра спорта Самарской области. Эту информацию порталу Волга Ньюс подтвердили в департаменте информационной политики региона.

31 мая стал последним днем работы Кобылянского в правительстве Самарской области.

В адрес министра не раз звучали претензии по ряду направлений его деятельности в сфере физической культуры и спорта. В частности, губернатор Дмитрий Азаров неоднократно указывал на необходимость скорейшего решения и нормализации сложнейшей ситуации, в которой оказался хоккейный клуб ЦСК ВВС. По поручению главы региона министр лично курировал данный вопрос, но по сей день проблемы в клубе так и остаются нерешенными.

Врио министра назначена Лидия Рогожинская - заместитель министра спорта.

Напомним, Сергей Кобылянский был назначен на должность в марте 2021 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

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Долгий путь.

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