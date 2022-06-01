Уволен министр спорта Самарской области

Сергей Кобылянский уволен с поста министра спорта Самарской области. Эту информацию порталу Волга Ньюс подтвердили в департаменте информационной политики региона.
31 мая стал последним днем работы Кобылянского в правительстве Самарской области.
В адрес министра не раз звучали претензии по ряду направлений его деятельности в сфере физической культуры и спорта. В частности, губернатор Дмитрий Азаров неоднократно указывал на необходимость скорейшего решения и нормализации сложнейшей ситуации, в которой оказался хоккейный клуб ЦСК ВВС. По поручению главы региона министр лично курировал данный вопрос, но по сей день проблемы в клубе так и остаются нерешенными.
Врио министра назначена Лидия Рогожинская - заместитель министра спорта.
Напомним, Сергей Кобылянский был назначен на должность в марте 2021 года.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.