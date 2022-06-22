В Самаре 82-летняя пенсионерка лишилась 700 тыс. руб., поверив "внучке", что она попала в ДТП

В отдел полиции Промышленного района поступило сообщение от 82-летней жительницы Самары о том, что неизвестная похитила принадлежащие ей денежные средства в размере 700 тыс. рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась ее внучкой. Звонившая пояснила, что совершила ДТП, находится в больнице с пострадавшими, и с целью урегулирования вопроса ей необходимы денежные средства.

К пенсионерке пришел неизвестный, которому она передала 200 тыс. рублей. Когда она вернулась домой, опять раздался телефонный звонок. Тот же голос сказал, что сумма недостаточна. Доверчивая пенсионерка сходила в ближайшее отделение банка, сняла со своего счета 500 тыс. руб. и передала мужчине, который сопровождал ее от дома до кредитного учреждения.

Через некоторое время пенсионерка позвонила родственнице и выяснила, что с ней все в порядке. Пожилая самарчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.