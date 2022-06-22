Экс-директора самарской детской школы искусств заподозрили в мошенничествах

В Самаре расследуют уголовное дело бывшего директора детской школы искусств. Женщину обвиняют в мошенничествах. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с февраля по декабрь 2020 г. обвиняемая издавала приказы о единовременных надбавках сотрудникам. При этом часть этих денег (более 55 тыс. руб.) директор присвоила под предлогом использования на нужды школы и угрозы увольнения подчиненных.
Помимо этого, правоохранители считают, что обвиняемая трудоустроила на должность педагога дополнительного образования мужчину, который не собирался работать в учреждении. В результате с октября 2003 г. по май 2020 г. фиктивному сотруднику начислили более 2 млн рублей. Эти деньги обвиняемая также забрала себе.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне