Экс-директора самарской детской школы искусств заподозрили в мошенничествах

В Самаре расследуют уголовное дело бывшего директора детской школы искусств. Женщину обвиняют в мошенничествах. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2020 г. обвиняемая издавала приказы о единовременных надбавках сотрудникам. При этом часть этих денег (более 55 тыс. руб.) директор присвоила под предлогом использования на нужды школы и угрозы увольнения подчиненных.

Помимо этого, правоохранители считают, что обвиняемая трудоустроила на должность педагога дополнительного образования мужчину, который не собирался работать в учреждении. В результате с октября 2003 г. по май 2020 г. фиктивному сотруднику начислили более 2 млн рублей. Эти деньги обвиняемая также забрала себе.