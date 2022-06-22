В Самарской области главбуха сельского центра культуры обвиняют в мошенничестве

В Шенталинском районе Самарской области закончили расследовать уголовное дело бывшего главбуха МАУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга". Женщину обвиняют в мошенничестве и присвоении денег. Об этом сообщает региональное ГУ СК.

По версии следствия, главбух предложила руководителю народного ансамбля ежемесячно начислять единовременные премии. Часть полученных денег женщина должна была передавать обвиняемой. Выплаты производились с марта по июль 2018 года. Предположительно, главбух забрала себе не менее 65 тыс. рублей.

Кроме того, с апреля по ноябрь 2020 г. обвиняемая, как считают следователи, вместе с директором и специалистом по кадрам присвоили стимулирующие выплаты, которые полагались сотрудникам. Ущерб составил не менее 850 тыс. руб., 140 тысяч получила главбух.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

Уголовные дела директора и специалиста по кадрам сейчас расследуются. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.