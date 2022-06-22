Банк "Открытие" рефинансирует ипотеку, полученную по высоким ставкам

Банк "Открытие" предлагает снизить ставку по ипотечным кредитам, оформленным с 28 февраля по 31 мая 2022 года включительно по высоким ставкам. Предложение доступно для заемщиков "Открытия" и сторонних банков со сроком обслуживания ипотеки не менее трех месяцев.

Ставка рефинансирования по программе "Семейная ипотека" составляет от 5,5% годовых.

Рефинансирование кредитов по классическим ипотечным программам доступно по ставке от 10,69% годовых. По желанию клиенты могут в рамках рефинансирования получить дополнительные денежные средства на личные нужды.

Предложение не распространяется на кредиты, полученные по программе "Ипотека с господдержкой".

С полными условиями и ставками рефинансирования можно ознакомиться на сайте банка.