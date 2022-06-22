Банк "Открытие" рефинансирует ипотеку, полученную по высоким ставкам

Банк "Открытие" предлагает снизить ставку по ипотечным кредитам, оформленным с 28 февраля по 31 мая 2022 года включительно по высоким ставкам. Предложение доступно для заемщиков "Открытия" и сторонних банков со сроком обслуживания ипотеки не менее трех месяцев.
Ставка рефинансирования по программе "Семейная ипотека" составляет от 5,5% годовых.
Рефинансирование кредитов по классическим ипотечным программам доступно по ставке от 10,69% годовых. По желанию клиенты могут в рамках рефинансирования получить дополнительные денежные средства на личные нужды.
Предложение не распространяется на кредиты, полученные по программе "Ипотека с господдержкой".
С полными условиями и ставками рефинансирования можно ознакомиться на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").