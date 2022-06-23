В Самарской области в 2022 г. введут в эксплуатацию четыре объекта по нацпроекту

В последние годы на развитие дорог в российских регионах выделяется беспрецедентное федеральное финансирование. Так, в начале июня президент РФ Владимир Путин одобрил план дорожного строительства на 2023–2027 годы, на реализацию мероприятий направят 13,2 трлн рублей. В рамках пятилетнего плана будет обеспечено опережающее исполнение показателей по доведению до норматива 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах. Эта цель должна быть достигнута в 2024 году, однако за счет опережающего финансирования и системной работы показатель будет выполнен в 2023 году.

Основной инструмент достижения стратегической цели — национальный проект "Безопасные качественные дороги". Так, в 2022 г. благодаря его реализации в 84 субъектах страны к нормативу приведут более 15 тыс. км дорожной сети, в том числе в Самарской области — 296,87 км автомобильных дорог.

Вести строительство масштабных капиталоемких объектов с опережением сроков, стало возможным благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета и системной работе Главы региона Дмитрия Азарова, защищающего интересы Самарской области на Федеральном уровне.

"Выполнение намеченного идет с опережением графика. Свыше 300 объектов уже приняты в эксплуатацию: это и участки дорог по социально значимым маршрутам и искусственные дорожные сооружения", ― прокомментировал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В этом году в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" к нормативу приведут порядка 5 тыс. объектов, из которых 51 объект строительства, 122 реконструкции. Капитально отремонтируют 433 участка региональных, муниципальных и местных автодорог, более 4,3 тыс. ― отремонтируют. В Самарской области таких объектов в текущем году будет 4, общей протяженностью 25 км.

"На реализацию федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" из бюджетов всех уровней предусмотрены средства в сумме 367 млрд рублей, ― рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко. ― Мы должны не сбавлять темпы работы и делать все для того, чтобы дороги были безопасными и качественными, и это нашло соответствующее отражение в положительных отзывах граждан нашей страны".

Также масштабные работы запланированы в рамках федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети". Его цель ― повышение уровня экономической связанности территорий страны за счет строительства и реконструкции участков федеральных трасс. Для этого возводятся обходы крупных городов, транспортные развязки, строятся искусственные сооружения. В частности, в этом году построят и реконструируют более 200 км бесплатных федеральных трасс и порядка 20 км платных автодорог.

Отметим, с начала реализации дорожного нацпроекта, в Самарской области введено в эксплуатацию 26 объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта общей протяженностью 178,65 км.

Среди стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, досрочно введенных в эксплуатацию — реконструкция старого мостового перехода через реку Сок, в составе автомобильной дороги Волжский — Курумоч — "Урал", и строительство нового моста, параллельно существующему, что позволило разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.

В текущем году готовится к вводу строительство II этапа Самарского мостового перехода (по проекту "Фрунзенский"). Магистральная дорога общегородского значения будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу "Самара — Волгоград" и обеспечит транспортную доступность микрорайона "Южный город" и Новокуйбышевска.

Опережающими темпами ведется строительство двухуровневой развязки в Самаре, на пересечении ул. Ново-Садовая и ул. Советской Армии, Новая эстакада разгрузит основные транспортные потоки из спальных районов в центральную часть города.