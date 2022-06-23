Банк "Открытие" вводит летнюю скидку по льготной ипотеке

Клиенты банка "Открытие" при быстром выходе на сделку по ипотеке могут воспользоваться дополнительной скидкой в размере 0,2 процентных пункта к действующим ставкам. Предложение распространяется на программы "Ипотека с господдержкой" и "Семейная ипотека" и доступно при подаче заявки до 31 августа 2022 года включительно.
Оформить ипотеку с дисконтом заемщики могут при выходе на сделку в течение 14 календарных дней с момента одобрения банком решения по кредиту. Скидка суммируется с другими действующими предложениями и позволяет получить кредит на наиболее привлекательных условиях.
Минимальная ставка по "Семейной ипотеке" таким образом будет снижена до 5,3% годовых, по "Ипотеке с господдержкой" — до 6,3%.
Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.
По программе "Семейная ипотека" семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, могут оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.
Программа "Ипотека с господдержкой" предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. Максимальная сумма кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов России. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.
Минимальный первоначальный взнос по программам — от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет.
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").