АО "Транснефть - Приволга" вошло в перечень компаний-лидеров рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к предприятиям малого и среднего бизнеса. Результаты ежегодного исследования были представлены Корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

Формируя рейтинг, эксперты анализируют объемы закупок, показатели, характеризующие уровень конкуренции, наличие успешных практик внедрения высокотехнологичных решений. Основными факторами оценки являются: корректность и открытость проведения закупочных процедур, соблюдение договорных отношений, наличие реализуемых программ партнерства, заключение контрактов с субъектами МСП на условиях 30% авансирования.

При проведении закупок АО "Транснефть - Приволга" ориентируются в первую очередь на российских поставщиков и подрядчиков, включая организации МСП. Строительство и модернизация инфраструктуры содействуют развитию бизнеса в регионах и созданию новых рабочих мест.

Одним из направлений сотрудничества с организациями малого и среднего бизнеса является оказание им необходимой информационной поддержки. Представители предприятия регулярно участвуют в семинарах Корпорации МСП.

Более двух третей общего объема закупок АО "Транснефть - Приволга" приходится на субъектов МСП (из них более 20% — по итогам специальных закупок, в которых участвуют только субъекты МСП). Общая стоимость контрактов, заключенных компанией в 2021 году с организациями малого и среднего бизнеса, составила порядка 13 млрд рублей. Тенденция перевыполнения АО "Транснефть - Приволга" нормативной доли закупок сохранится и в 2022 году согласно запланированному графику.

Кроме АО "Транснефть - Приволга", в ТОП-20 рейтинга также вошли другие крупные нефтепроводные предприятия — АО "Транснефть - Верхняя Волга", "Транснефть - Западная Сибирь", "Транснефть - Сибирь" и "Транснефть - Дружба".