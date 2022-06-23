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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" вошло в число крупнейших заказчиков, лояльных к предприятиям малого и среднего бизнеса

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" вошло в перечень компаний-лидеров рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к предприятиям малого и среднего бизнеса. Результаты ежегодного исследования были представлены Корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

Формируя рейтинг, эксперты анализируют объемы закупок, показатели, характеризующие уровень конкуренции, наличие успешных практик внедрения высокотехнологичных решений. Основными факторами оценки являются: корректность и открытость проведения закупочных процедур, соблюдение договорных отношений, наличие реализуемых программ партнерства, заключение контрактов с субъектами МСП на условиях 30% авансирования.

При проведении закупок АО "Транснефть - Приволга" ориентируются в первую очередь на российских поставщиков и подрядчиков, включая организации МСП. Строительство и модернизация инфраструктуры содействуют развитию бизнеса в регионах и созданию новых рабочих мест.

Одним из направлений сотрудничества с организациями малого и среднего бизнеса является оказание им необходимой информационной поддержки. Представители предприятия регулярно участвуют в семинарах Корпорации МСП.

Более двух третей общего объема закупок АО "Транснефть - Приволга" приходится на субъектов МСП (из них более 20% — по итогам специальных закупок, в которых участвуют только субъекты МСП). Общая стоимость контрактов, заключенных компанией в 2021 году с организациями малого и среднего бизнеса, составила порядка 13 млрд рублей. Тенденция перевыполнения АО "Транснефть - Приволга" нормативной доли закупок сохранится и в 2022 году согласно запланированному графику.

Кроме АО "Транснефть - Приволга", в ТОП-20 рейтинга также вошли другие крупные нефтепроводные предприятия — АО "Транснефть - Верхняя Волга", "Транснефть - Западная Сибирь", "Транснефть - Сибирь" и "Транснефть - Дружба".

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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