АО "Транснефть - Приволга" вошло в перечень компаний-лидеров рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к предприятиям малого и среднего бизнеса. Результаты ежегодного исследования были представлены Корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.
Формируя рейтинг, эксперты анализируют объемы закупок, показатели, характеризующие уровень конкуренции, наличие успешных практик внедрения высокотехнологичных решений. Основными факторами оценки являются: корректность и открытость проведения закупочных процедур, соблюдение договорных отношений, наличие реализуемых программ партнерства, заключение контрактов с субъектами МСП на условиях 30% авансирования.
При проведении закупок АО "Транснефть - Приволга" ориентируются в первую очередь на российских поставщиков и подрядчиков, включая организации МСП. Строительство и модернизация инфраструктуры содействуют развитию бизнеса в регионах и созданию новых рабочих мест.
Одним из направлений сотрудничества с организациями малого и среднего бизнеса является оказание им необходимой информационной поддержки. Представители предприятия регулярно участвуют в семинарах Корпорации МСП.
Более двух третей общего объема закупок АО "Транснефть - Приволга" приходится на субъектов МСП (из них более 20% — по итогам специальных закупок, в которых участвуют только субъекты МСП). Общая стоимость контрактов, заключенных компанией в 2021 году с организациями малого и среднего бизнеса, составила порядка 13 млрд рублей. Тенденция перевыполнения АО "Транснефть - Приволга" нормативной доли закупок сохранится и в 2022 году согласно запланированному графику.
Кроме АО "Транснефть - Приволга", в ТОП-20 рейтинга также вошли другие крупные нефтепроводные предприятия — АО "Транснефть - Верхняя Волга", "Транснефть - Западная Сибирь", "Транснефть - Сибирь" и "Транснефть - Дружба".
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее