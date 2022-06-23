На заседании областного кабинета министров обсудили работу молодежного правительства

В среду, 22 июня, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание областного кабинета министров. Участники заседания рассмотрели 14 вопросов повестки дня, все они получили одобрение.

Большой интерес со стороны участников заседания вызвал доклад о деятельности "младших коллег" региональных министров за первое полугодие - молодежного правительства Самарской области, с которым выступила премьер молодежного кабинета Элла Герейханова.

Молодежное правительство Самарской области VI созыва приступило к работе в январе. За это время молодые министры самостоятельно организовали и прошли обучение по работе в молодежном органе власти, выстроили контакты с действующими министерствами и ведомствами, молодежными организациями региона, разработали и направили в федеральный центр десять законодательных инициатив, приняли участие в организации крупнейшего молодежного форума "Российская студенческая весна", который проходил в Самаре с 18 по 24 мая.

Молодежное правительство - активный участник социальных акций и мероприятий, проводимых в Самарской области, а нередко и их идейный вдохновитель и организатор. Так, член молодежного правительства Антон Полтораднев предложил идею проведения Всероссийского конкурса студенческих экспериментов в космосе и стратосфере "Линия Кармана". Реализация проекта стартовала 12 апреля.

Кроме того, члены молодежного правительства активно участвовали в сборе помощи вынужденным переселенцам и отправке гуманитарных грузов на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

Десять идей молодежного правительства прошли экспертный отбор и были направлены для представления на всероссийском форуме "Сильные идеи для нового времени", который проводит Агентство стратегических инициатив.

"Очень интересный доклад. Импонирует то, что у вас есть желание менять мир к лучшему, вы решаете вопросы на месте, участвуете в проектах, сами их генерируете, советуетесь при этом с людьми (а это на самом деле самое важное в работе правительства любого уровня), формируете законодательные инициативы. Мы с вами здесь на одной волне", - прокомментировал сообщение Эллы Герейхановой Виктор Кудряшов.

В завершение премьер регионального кабмина призвал областных министров активнее взаимодействовать с коллегами из молодежного органа власти и учитывать их работу при формировании кадрового состава работников министерств.