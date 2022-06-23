В Самарской области сотрудника торговой сети подозревают в получении подкупа от прогульщика

В Жигулевске возбудили уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, сотрудник распределительного центра одной из продуктовых сетей получил от кладовщика 11 тыс. рублей. За это он должен был не наказывать и не увольнять сотрудника за прогулы.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне