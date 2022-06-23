В Самарской области сотрудника торговой сети подозревают в получении подкупа от прогульщика

В Жигулевске возбудили уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, сотрудник распределительного центра одной из продуктовых сетей получил от кладовщика 11 тыс. рублей. За это он должен был не наказывать и не увольнять сотрудника за прогулы.