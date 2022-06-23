Самарскую предпринимательницу обвиняют в сокрытии денег от налоговиков

В Самарской области закончили расследовать уголовное дело бывшего директора ООО "Стройавтоснаб", которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, женщина допустила недоимку по налогам. С октября 2019 г. по май 2021 г. организации направляли требования об уплате долга. Директор игнорировала их, и в итоге операции по счетам фирмы приостановили для принудительного взыскания недоимок.

После этого обвиняемая решила перечислять деньги организации на основании распорядительных писем, а не через расчетные счета. Таким образом, мимо налоговой прошло более 5,6 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.