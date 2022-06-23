Мошенники выманили 1,5 млн руб. у самарца

В Самаре 50-летний местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал о выгодном предложении по кредитованию. Однако для этого потерпевшему нужно было сначала самому перевести крупную сумму на указанный собеседником счет.

В результате потерпевший потерял 1,5 млн рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.