Мошенники выманили 1,5 млн руб. у самарца

В Самаре 50-летний местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал о выгодном предложении по кредитованию. Однако для этого потерпевшему нужно было сначала самому перевести крупную сумму на указанный собеседником счет.
В результате потерпевший потерял 1,5 млн рублей.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне