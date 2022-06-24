На Волге у Жигулевска спасены пять взрослых и ребенок с перевернувшихся байдарок

В пятницу, 24 июня, с 9:37 до 10:30 на Волге у пос. Моркваши под Жигулевском эвакуировали из воды на берег пятерых взрослых и ребенка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ПСС Самарской области.

Троих человек поднял на свою лодку рыбак, а еще троих подняли спасатели на свой катер.

Обстоятельства случившегося устанавливают.

По данным ПСС, спасенные плыли на двух байдарках, и те перевернулись от сильного ветра и волн.

В работе на воде участвовали сотрудники ПСО Жигулевска.