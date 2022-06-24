Тольяттиазот расширяет парк подвижного состава для перевозки карбамида

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот), один из ведущих производителей минеральных удобрений в России, значительно расширяет парк подвижного состава. На станцию "Азотная" уже прибыла первая партия закупленных вагонов — 18 новых минераловозов.

До конца 2023 года Тольяттиазот закупит более 1100 новых вагонов для перевозки карбамида к имеющимся 750 минераловозам. Из них 785 прибудут в этом году.

Новый подвижной состав собирает крупнейший российский производитель — завод "Рузхиммаш" в Мордовии. Их специализация — производство грузовых вагонов: хопперов, танк-контейнеров, цистерн.

Новые минераловозы принимают специалисты Тольяттиазота и Уралхим-Транса — компании-подрядчика, управляющей железнодорожными отгрузками ТОАЗа. Эксперты отправились в Мордовию: на "Рузхиммаше" лично осматривают каждый вагон, контролируют качество. Все замечания производитель устраняет на месте, и только после этого вагоны отправляют на ТОАЗ.

"В настоящее время одной из ключевых задач, стоящих перед заводом, является наращивание объемов отгрузки производимой продукции на внутреннем рынке. Кроме того, мы планируем расширять производство карбамида и увеличение парка минераловозов — важная инвестиция, которая позволит Тольяттиазоту продолжать динамично развиваться", — отметил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.