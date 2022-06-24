Житель Самарской области поссорился с собутыльником и погиб

В Самарской области 28-летний житель с. Кинель-Черкассы стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 20 июня он со знакомыми выпивал дома у потерпевшего на ул. Элеваторной. Позже компания переместилась в расположенный рядом гараж и там мужчины поссорились. Обвиняемый избил приятеля и ушел. Через несколько дней потерпевший обратился в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Подозреваемый задержан.